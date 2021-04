Sikehuzen wrakselje mei wurkdruk: "Het is een race tegen de klok"

Ate van der Zee, foarsitter fan it Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland, fertelt dat der ôfpraat is dat it totale oantal IC-bêden fan 1.100 nei 1.450 ta moat. "Landelijk is het zo dat we al een twee weken geleden hebben afgesproken dat we het totaal aantal IC-bedden zouden opschalen naar 1.450. Maar we zien in alle regio's dat het veel moeite kost om het voor elkaar te krijgen."

Dat hat alles te krijen mei de 'beperkte inzetbaarheid' fan IC-personiel, seit Van der Zee. "Er is veel ziekteverzuim, dat heeft te maken met het feit dat we al meer dan een jaar in een covid-crisis zitten. Er wordt toch op veel dezelfde medewerkers langdurig een beroep gedaan.

Druk ferspriede

De sikehuzen yn it Noarden wurkje wol goed gear, seit hy. "Door patiënten te verplaatsen kun je toch de druk verspreiden. Met name in de eerste golf hebben we veel patiënten overgenomen van andere regio's. In de tweede en derde golf ook wel, maar door de beperkte capaciteit en het hogere percentage patiënten uit de eigen regio kunnen we die rol niet goed vervullen."

Ek oar personiel wurdt ynset foar de covid-soarch, lykas dokters en medysk spesjalisten. En fansels wurdt der hurd wurke oan it tal ferpleechkundigen. "In de periode tussen de eerste en de tweede golf zijn er in alle ziekenhuizen plannen gemaakt om verpleegkundigen in te werken op de intensive care. Je kunt ze niet in een half jaar opleiden, dat duurt toch zo'n 2,5 jaar. Maar er zijn wel verpleegkundigen opgeleid zodat ze kunnen bijspringen. Die worden ook ingezet nu."

'Race tegen de klok'

It bliuwt foar sikehuzen in 'race tegen de klok,' seit Van der Zee. "Het vaccineren gaat minder snel dan we gehoopt hadden. Het aantal patiënten neemt toe, tegelijkertijd neemt het aantal mensen dat zich aan de maatregelen houdt af en het vaccineren gaat nog niet zo snel. Als die aantallen toenemen, zullen we toch in toenemende mate een tekortschietende capaciteit in de ziekenhuizen hebben."