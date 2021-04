Teäter yn de kelder fan it Ljouwerter Comenius: 'Hollywood Holocaust'

Yn it tsjuster

De ruten yn de kelder fan it Comenius binne foar in grut part ôfplakt om sa min mooglik ljocht troch te litten. In tritichtal stuollen stiet ferspraat oer de flier om safolle mooglik de oardel meter oanhâlde te kinnen. Oan ien kant fan de kelder is sa goed mooglik in dekôr oanbrocht ynklusyf de profesjonele beljochting dy't der by heart. Yn totaal sil hjir 17 kear it stik Hollywood Holocaust spile wurde foar yn totaal sa'n 400 learlingen.

Foar Timmer en Nauta is it foar it earst sûnt ein ferline jier dat se wer op 'toaniel' stean. Mar fan ekstra spanning hawwe se gjin lêst, sa seit Timmer: "It is úteinlik lykas swimme en fytsen. Je ferleare it net." Foar de teätermakker sit de spanning mear yn it stik sels. "It is dochs in frij heftich ferhaal en om dat op in goeie wize te fertellen foar dizze doelgroep is wol spannend," seit Nauta.

"Der sitte ek in soad ferwizingen nei hjoed-de-dei yn. Sa warskôgje wy foar 'fake news'. Ferhalen dy't mar maklik dield wurde en leaud wurde en hoe't dat ferkeard rinne kin," sa follet Timmer oan.

Hoop op teäter

It stik oer Weber is wol flink oanpast om it spylje te kinnen op skoalle. Sa is it folle koarter as dat earst de bedoeling wie. Nauta: "Dêrom hoopje wy ek dat wy it letter ek noch echt yn it teäter dwaan kinne. Der sitte noch safolle aspekten oan dit ferhaal dy't omtinken fertsjinje, dat wy it net lizze litte kinne."