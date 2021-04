Waadboargemasters oer farrûte: net-hanneljen fan minister teloarstellend

"Containers horen niet op het strand en zouden hier niet moeten zijn," seit boargemaster Stoel. "Er zijn vijf containers overboord geslagen, ongeveer 27 kilometer ten noorden van Ameland. Het is natuurlijk afhankelijk van de wind en stroming waar die terecht komen. Dat zou zelfs Borkum kunnen zijn, ze gaan in zuidoostelijke richting. Het kan het oostelijke punt van Ameland worden, Schiermonnikoog of nog verder naar het oosten."

Boargemaster hiele dei yn 't spier

Stoel hat de hiele dei mei de konteners dwaande west. "Het nieuws wordt meteen gevolgd, op alle Waddeneilanden. Het heeft mij de hele dag beziggehouden, met berichten van Rijkswaterstaat, Kustwacht, Veiligheidsregio en de media."

Hy fynt dan ek dat de Kustwacht mear foech krije moat oer it iepenjen of sluten fan de súdlike farrûte by de Waadeilannen del. "Je moet niet willen dat hele grote schepen met dit soort omstandigheden de zuidelijke route kunnen nemen. Dit schip was minder groot dan de MSC Zoe en zou de route in principe goed hebben kunnen varen, maar dan zouden de containers wel goed vastgebonden moeten worden. Vanuit de onderzoeken is een aanbeveling dat voor hele grote schepen de zuidelijke route door de Kustwacht gesloten moet kunnen worden."