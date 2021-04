Fardau Visser fan Berltsum jout foarljochting oer Fryske taalstúdzje oan de RUG

Kolleezje mei bûtenlânske studinten



Wat Fardau it moaie fynt oan de stúdzje Minorities & Multilingualism is dat se mei sawol bûtenlânske studinten as mei stúdzjenoaten út Fryslân of de rest fan Nederlân kolleezjes folget. "Guon stúdzjegenoaten komme út Sina, Yndia, Meksiko, Grikelân of Ingelân. It is gjin grutte oplieding, mar wy binne wol hiel hecht. Je binne gjin nûmer, wy kenne inoar allegear en de measten binne ek oansletten by ús gesellige stúdzjeferiening Multi. Ek it kontakt mei de dosinten is hiel ynformeel, dat fyn ik in grut pluspunt."

Op dit stuit folget Fardau de master fan Minorities & Multilingualism. "Myn masterstaazje doch ik by it projekt 'Skriuw it Mar!' fan it lektoraat Meertaligheid en Geletterdheid fan hegeskoalle NHL Stenden. Sa lear ik my te ûntwikkeljen as ûndersiker. Hjir sil ik ek myn myn masterskripsje skriuwe oer Fryske skriuwfeardigens."

En wat wol se as se aanst ôfstudearre is? "It liket my fantastysk om yn it ûnderwiis te wurkjen, mar de sjoernalistyk liket my ek hiel boeiend. Hoe dan ek hoopje ik myn kennis oer de Fryske taal letter yn te setten foar myn wurk. Oer kânsen op wurk meitsje ik my gjin tel soargen. Provinsje Fryslân hat grutte ambysjes mei it Frysk, en ik hear fan ôfstudearre studinten dat se allegear hiel gau in baan fûn hawwe en dat it Frysk har dêr seker by holpen hat."