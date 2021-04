Takomst lokale blêden yn Fryslân stiet faai: "Het is een trieste tendens"

Yn Fryslân hat NDC yn totaal 16 lytsere kranten útjûn, dêrfan besteane hjoed-de-dei noch 11 hûs-oan-hûsblêden. De Balkster Courant, de Nieuwe Ooststellingwerver, Nieuwsblad Noordoost-Friesland en de Stellingwerf wurde as abonnemint ferkocht. De hûs-oan-hûsblêden binne it Bolswards Nieuwsblad, de Drachtster Courant, De Feanster, de Franeker Courant, de Heerenveense Courant, Huis aan Huis Leeuwarden, de Jouster Courant, de Kollumer Courant, de Nieuwe Dockumer Courant, it Sneeker Nieuwsblad en de Zuid-Friesland. Fierder wie der noch De Woudklank, dy't yn 2020 opholden is.

Alles of neat

NDC is koartlyn oernaam troch it Belgyske Mediahuis, dat al langer dwaande is om wykkranten te ferkeapjen. It docht bliken dat winst mei de lytse kranten suver net mooglik is fanwegen de tsjinfallende advertinsje-ynkomsten. Neffens RTV Noord is it net de bedoeling dat NDC noch in part fan de kranten behâldt: it is alles of neat. It giet ek om kranten yn Grinslân en Drinte. De ceo hat oan RTV Noord witte litten dat oernamepartijen 'niet in de rij staan.' Binnen it personiel fan NDC is der ûnrêst oer it ôfstjitten.

Gruttere trend

Neffens Teixeira past it ferdwinen fan de kranten dus yn in gruttere trend. It hat mei ferskate dingen te krijen. "Een deel kreeg een versnelling door de coronapandemie. Regionale en landelijke dagbladen zien hun oplagen stijgen omdat lezers behoefte hebben aan informatie. Daardoor stijgt de omzet ook, want je betaalt voor een abonnement."