Omrin wint saak oer bypass fan ôffaloven yn Harns

De bypass wurdt brûkt as de temperatuer fan de reekgassen te heech wurdt. De reekgassen wurde dan net mear troch it doekfilter laat om't dy dan te hyt wurde soe en ferbaarne soe. Neffens de omwenners moat der in miljeu-effektrapport makke wurde om't de bypass net fergund wie, mar de Raad van State hat in oare miening.

Neffens omwenners fan de ôffal- en enerzjysintrale by de haven fan Harns hat Omrin de bypass misbrûkt yn 2016 en 2017 om wolken skealike stoffen út te stjitten dêr't gefaarlike dioksines yn sieten.