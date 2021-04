Tryater siket de grinzen op mei nije foarstelling 'Nacht'

Ien fan de regisseurs is Sjoeke-Marije Wallendal. Se is bliid dat se trochset hawwe en in nij konsept betocht hawwe om dochs echt live wat te spyljen. "Der komt ien akteur fan ús op besite en dêrfoar hat in hiel online diel om alfêst yn de stimming te kommen. De 'kers op de taart' is dochs wol dat der echt live ien by de doar komt."

Yntym

Mattheus Douwes is ien fan de akteurs en hy spilet de rol fan in pizzabesoarger. Hy fynt it in bysûndere foarstelling om oan mei te wurkjen. "It is hiel yntym, krijst echt kontakt mei de minsken." Want hy spilet in rol, mar giet sa no en dan ek yn petear mei de minsken. It is bytiden bêst in útdaging om in goede balâns tusken de rol en in echt petear te finen. "Der komt in stikje rezjy by te sjen, want moatst wol liede wêr't it hinne giet en moatst dysels net kwytreitsje yn de ynteraksjemominten."