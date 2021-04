"Herbouw oké, hoogbouw nee": ferset tsjin nijbou âldereintehûs yn Harns

"Kijk, hier heb je het bord hangen", begjint Van Berkel syn ferhaal. Syn bern boartsje yn de beam dêr't it boerd oan fêstmakke is. It wyt mei swarte plakkaat moat sjen litte dat Van Berkel it net iens is mei de plannen fan wensintrum Almenum. "Achter ons huis staat een seniorenwooncomplex, Almenum. Dat wordt verbouwd en daar zijn wij het mee eens."

It probleem is neffens Van Berkel dat omwenners it net iens binne mei de stêdeboukundige ferkenning. "Een hoop buurtbewoners hebben daar moeite mee, omdat het groot en hoog is, hoger dan we verwacht hadden." Op it plak dêr't no in gebou mei ien ferdjipping stiet, komt aanst in gebou mei fiif ferdjippings.

"Dat is een wezenlijk andere situatie", ferklearret Van Berkel. De bewenners fan it âldereintehûs sjogge aanst by Van Berkel en syn buertgenoaten nei binnen ta, fertelt er, wylst sy tsjin in muorre oansjogge. "Dit is een inbreuk op ons woongenot."