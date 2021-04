Ofslútdyk rjochting Fryslân ticht troch steuring

Der wurdt gebrûk makke fan it saneamde 2.0-systeem, wêrby't it ferkear út beide rjochtingen yn gefal fan steuring oer ien brêge laat wurdt. In monteur is oanwêzich om de steuring te ferhelpen. Ek Rykswettersteat is oanwêzich. Earder woansdeitemoarn stie der noch in pear kilometer file, mar dy is yntusken oplost.