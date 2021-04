HEA! Lekker ite mei Janco

Doarpshûsbehearder Janco van Dijk fan Broeksterwâld makket al in jier lang iten klear foar it doarp. Dit konsept hat er betocht doe't it coronafirus de wurksumheden yn it doarpshûs De Pipegael hast folslein stillei. Mei syn húshâlding sette hy de skouders derûnder. Sy meitsje alle wiken in typysk Janco-resept.