Bundesliga freget oar fuotbal fan Vlap: "Ik raak heel weinig ballen aan"

Vlap hat mingde gefoelens oerhâlden oan syn earste wedstriden by Arminia Bielefeld. "Ik heb het gevoel dat ik meer wil laten zien, maar er worden andere dingen gevraagd. Het is degradatievoetbal en je kiest nu iets sneller voor de lange bal. Dat is niet mijn grootste kwaliteit, maar ik moet me er wel tegen wapenen. Ik raak heel weinig ballen aan, dat vind ik wel frustrerend. Maar het gaat erom dat we in de Bundesliga blijven. Daar worden andere dingen voor gevraagd", fertelt de Snitser, dy't fertrouwen hat yn in goeie ôfrin.

Snein spilet SC Hearrenfean de wedstriid tsjin FC Grins. Dat is de âlde klup fan Hans Nijland. Nettsjinsteande it ferdigenjende spul fan Grins is Nijland ûnder de yndruk fan it wurk fan trainer Danny Buijs. "Hij heeft een hele sterke ploeg neergezet. Ik ga met veel genoegen voor de buis zitten aankomende zondag." In foarspelling dwaan foar de 'Derby van het Noorden' wol Nijland lykwols net dwaan.