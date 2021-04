Meardere proeven mei publyk yn Fryslân, ûnder oare by Cambuur en Hearrenfean

Minsken dy't in tagongsbewiis ha wolle foar ien fan de eveneminten dêr't publyk talitten wurdt, moatte har by in spesjale teststrjitte teste litte op it coronafirus. De testôfspraak kin makke wurde op de webside testenvoortoegang.nl. De test moat binnen 40 oeren foar it evenemint ôfnaam wurde. Dat is fergees. In útslach fan de GGD is net jildich, en de útslach fan in thústest ek net.

It is de bedoeling om by de eveneminten corona-testbewizen te testen. Dielnimmers moatte fantefoaren in saneamde PCR-test dwaan litte. De útslach krije se op de mail, en dêrnei kinne se in testbewiis oanfreegje. Allinne as se dat by de yngong scanne litte, kinne se tagong krije ta it evenemint. De ûndersikers wolle útfine oft alles goed wurket.