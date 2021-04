Arriva sjocht werom op 'bizar' jier: folle minder reizgers, mear ynsidinten

De fraach is neffens Hart hoefier as men gean wol mei besunigingen. "Want je kunt ook te ver snijden, we hebben wel een publieke functie. Maar het moet ook rendabel zijn, daar ligt het spanningsveld. Daar zijn we met provincie Fryslân over in gesprek." It sil grif noch efkes duorje foar't it tal reizgers werom is. "Er wordt toch anders nagedacht over reizen met het openbaar vervoer, thuiswerken en studeren op afstand."

Foar de Arriva-regiodirekteur wie it in dûbeld jier. "Aan de ene kant is het mooi dat je onderdeel bent van de vitale sector en door mag rijden. Aan de andere kant hebben we vorig jaar met de eerste lockdown te maken gehad met 90 procent minder reizigers. Inmiddels zo'n 55 procent minder reizigers. Dat maakt het ook lastig, ook voor het personeel is dat niet leuk." Foaral op jûntiid is it stil troch de jûnsklok. "Er is trots dat we wat kunnen doen, maar dit is voor onze medewerkers ook lastig."

Mear ynsidinten

Der wiene minder reizgers, mar just mear ynsidinten. "Met name bij de invoering van de mondkapjesplicht hebben we de nodige incidenten gehad. Dat is wel vergelijkbaar met de rest in Nederland. Dat is gelukkig ook weer genivelleerd naar het normale niveau. Het waren de opstartperikelen van zo'n maatregel."