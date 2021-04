Operaasje Fryske Flagge: Bauke Hovinga, in 'Biltker' yn Australië

Bauke Hovinga (44) is berne yn Sint-Anne, mar wennet no yn Mackay (Queensland) yn Australië. Dat hy dêr bedarre is, hat alles te krijen mei in learaar fan syn middelbere skoalle. "Doe't ik in de fierde klas fan 't VWO sat, had myn wiskundeleraar mij 'n adres geven fan 'n maisy út Papoea-Nieuw-Guinea om brieven út te wisselen. Myn Ingels waar niet niet heel goed en dus waar dut foor mij de menier om myn Ingels te ferbeteren. Ik skreef 'n brief en kreeg d'r een werom."

Acht jier brieven skreaun

En dat wie noch mar it begjin, want hy hat acht jier lang brieven skreaun en krigen. "Doe hewwe wij op 'n bepaald stoit besloaten om nander te treffen in Australië. En drie jaar later binne wij troud."

De kar om nei Australië te ferhûzjen hat Hovinga eins binnen tsien minuten makke. "'t Waar niet eens soa'n moeilike beslissing. Wij konnen myn frou niet na Nederland krije, dus doe most ik hier maar weg. Fander dat wij besloaten hewwe om naar Australië te gaan. Dat is niet heel feer fan Papoea-Nieuw-Guinea ôf. En der waar 't makliker om 'n baan te finen.