Ljouwerter feroardiele foar trochferkeapjen stellen sporthorloazjes

De eigener fan de horloazjes is ymporteur en hie mear as 24.000 euro skea fan de ynbraak. De fertochte sei dat de soan in ynbraak yn sêne set hie. De rjochtbank leaut dat net. Mar omdat net bewiisd wurde koe dat de Ljouwerter ferantwurdlik wie foar de ynbraak, waard er dêr fan frijsprutsen. Omdat it allegear al fjouwer jier lyn is, fûn de rjochtbank it net op syn plak om in straf te jaan. Dêrom waard it in wurkstraf ûnder betingst, mei in proeftiid fan in jier.

Twa meifertochten, de freondin en skoanheit fan de Ljouwerter, hawwe harren neffens de rjochter ek skuldich makke oan it heeljen. Sy krije wurkstraffen fan 80 en 40 oeren ûnder betingst oplein. De plysje hat krekt dien oft sy twa oankeapen die, dêrnei koene dizze fertochten oanholden wurde.