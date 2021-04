Fertochten nei nachtlike ynbraak Grou by de A32 oanholden

De plysje hat yn de nacht fan moandei op tiisdei trije fertochten oanholden foar in ynbraak yn in hûs oan de Skeakels yn Grou. Der waard melding dien fan de ynbraak en ûnderweis nei de lokaasje kaam de plysje in auto tsjin mei trije ynsitters. It die dêrnei bliken dat de fertochten guod yn de auto hiene dat út it hûs wei kaam.