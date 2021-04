Op ôfspraak nei de meubelbûlevaar; oars as oare jierren, mar wol gesellich

Twadde Peaskedei is tradisjoneel in drokke dei foar wen- en meubelbûlevaars, mar dit jier is dat fansels oars as oars. Je moatte in ôfspraak meitsje en der kin mar in beheind oantal klanten yn ien kear nei binnen. Dochs binne der dit jier yn Snits achter de mûlkapkes dochs foaral laitsjende gesichten te sjen. "It is eins wol lekker dat it net sa drok is", sa lit in besiker witte.