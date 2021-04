Striemin seizoen Aris set troch, Ljouwerters ferlieze kânsleas fan Yoast United

Dat kaam troch de nederlaach tsjin Apollo fan sneintejûn. Moandeitemiddei waard fan it begjin ôf dúdlik dat Aris dêr ek hielendal neat te sykjen hat. Yn it earste kwart rún de thúsploech al rap út nei in foarsprong fan 21-8. Ek yn it twadde kwart wie it ferskil grut, sadat der by it skoft in tuskenstân fan 40-20 op it boerd stie.

Nei it skoft wie Aris in stik skerper, mar de oerwinning fan Yoast kaam net mear yn gefaar. It fjirde kwart gie noch nei de Ljouwerters (19-15) mar de konkluuzje nei ôfrin wie dat Aris ek tsjin Yoast behoarlik tekoart kaam.