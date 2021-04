SC Cambuur kin promoasje hast rûke nei sânklapper tsjin Excelsior

Deksel op 'e noas

Cambuur krige yn de earste pear minuten fan de twadde helte in pear kânskes, mar it wie wer Excelsior dat it doelpunt makke. Oanfaller Omarsson mocht samar úthelje en hy seach dat Stevens kânsleas wie op syn skot. De Ljouwerters moasten wer yn de efterfolging, en diene dat ûnder oare mei in oanfallende wiksel doe't Henk de Jong ferdigener Schmidt derôf helle foar oanfaller Nick Doodeman.

Nei in oere krige Robert Mühren in grutte kâns, mar each yn each mei de keeper fan Excelsior brocht de latte rêding foar de besikers. Trije minuten letter wie it wol raak foar de Ljouwerters, doe't Mühren de 2-2 tsjin de touwen kopte út in foarset fan ynfaller Doodeman. Yn de minuten nei de lykmakker krige Cambuur in pear grutte kânsen om troch te drukken, mar de ploech slagge der net yn om op foarsprong te kommen.

Cambuur set oan

Mei noch tweintich minuten te gean kaam Cambuur dochs op foarsprong. Linksback Bangura sette goed troch oan de linkerkant, en syn pass waard troch Ragnar Oratmangoen ta doelpunt promovearre. Dêrby waard de bal noch wol oanrekke, sadat keeper Maarten de Fockert kânsleas wie. De beslissing kaam efkes letter doe't Cambuur in penalty krige nei hands fan Excelsior. Foar topskoarder Robert Mühren de ideale mooglikheid om syn tritichste doelpunt fan it seizoen te meitsjen en de oerwinning feilich te stellen. Foar de statistiken makke Oratmangoen der mei syn twadde fan de wedstriid noch 5-2 fan, en Mühren makke der mei noch in penalty sels 6-2 fan. Yn de lêste minút waard it sels noch moaier doe't ek Oratmangoen syn tredde makke.

Troch de oerwinning komt Cambuur no op 76 punten út 32 wedstriden. Der binne noch seis wedstriden te spyljen yn de earste difyzje, promoasje kin de Ljouwerters hast net mear ûntgean.