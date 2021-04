Weagen oant wol 7 meter heech ferwachte op it Waad

Op guon plakken yn Fryslân is it waar no noch rêstich, mar it stoarmich Peaskewaar soarget yn it Waadgebiet foar in opfallende hege weachslach, feroarsake troch de poalwyn. Dat fernimme se ek op de Brandaris, seit Van Suijlekom. Hy sjocht de hege weagen tanimmen.

Boppedat sil de see letter op de dei allinnich noch mar wylder wurde. "Er is een heel langgerekt gebied met harde wind, dat gaat echt van Noord-Noorwegen tot helemaal tegen de wadden aan. Dat komt allemaal uit dezelfde windrichting, dus de golfhoogte bouwt zich behoorlijk op", seit Van Suijlekom. "Eigenlijk hebben we hier nog helemaal niet zulke hele gekke harde wind, en dan hebben we al heel hoge golven. Dat komt door die druk van boven."

Kontenerskippen

Neffens Van Suijlekom is it fanwegen de Peaskedagen gjin drokke dei wat it farfekear oanbelanget. "Er vaart bij ons nu niet zo heel veel bijzonders. Het is heel druk met veerboten, want de visserij - want het is Tweede Paasdag - vaart eigenlijk niet vandaag. Eigenlijk valt het wel mee."