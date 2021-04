De Watersport Wâldsein ticht en dochs wer iepen nei falske positive coronatest

Alles annulearre

Nei de positive útslach hat De Watersport alle bestellingen foar it peaskewykein annulearre. Dat moast dêrnei wer allegear omdraaid wurde. "Ik wie wol lilk, ja. We ha elkenien dy't in bestelling dien hie, ôfbelle. We wenje ek yn in lyts doarp, dus it gie hiel gau rûn dat hjir corona wie", fertelt Michaela. "We ha earst nei bûten kommunisearre dat we ticht moasten. Dêrnei ha we wer in berjocht op Facebook set dat we dochs iepen binne. Je witte net watfoar effekt dat hat."

Skea

Hoe grut oft de skea is, kin Frans net sizze. "Je kinne net oantoane hoefolle minsken bygelyks net by ús besteld ha, om't se it earste berjocht wol lêzen ha mar it twadde berjocht net. Mar we sitte as hoareka al yn de hoeke dêr't de klappen falle. Dan helpt dit geouwehoer net." Dochs bliuwe de twa posityf. Frans: "It is sa't it is. We meitsje der wat fan. Aanst komt it moaie waar deroan en dan hope we gau wer iepen te kinnen. Mar we binne net bliid mei de GGD!"