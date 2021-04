Snie en hagel hâldt kampearder yn Fryslân net tsjin: "We hebben 'gebarbeknoeid'"

Fakânsjegefoel

Fierderop stiet in stel út Ede. Sy hienen ferline jier al komme wollen, mar troch de strange coronamaatregels doarden se it doe net oan. Natuergebiet De Alde Feanen lûkt har nei dit part fan Fryslân. "We zijn nou voor het eerst weer weg met de camper en dachten: we beginnen gelijk in Friesland."

Nettsjinsteande it minne waar ha se dochs wol wat in fakânsjegefoel. "We zitten warm in de nieuwe camper en we hebben een prachtig ander uitzicht als Ede. En daar doe je het ook een beetje voor. Leuke camping, leuke gastvrouw, dus je bent gewoon lekker weg."