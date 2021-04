Plysje siket frou dy't mishannele jonge holp by swimbad op De Jouwer

Plysje De Fryske Marren is op syk nei in frou dy't mooglik tsjûge west hat fan mishanneling fan in 14-jierrige jonge. Hy is ferline wike tongersdei 1 april, om 16.30 oere hinne, mishannele op it parkearterrein fan Swimfun op De Jouwer en rekke "behoorlijk gewond", sa skriuwt de plysje op Facebook.