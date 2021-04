Peaskemoandei mei hagel en wiete snie, ferkear moat rekken hâlde mei glêdens

Wie it in wike lyn noch prachtich sinneskynwaar, no komme de temperatueren net boppe de 5 graden út en is der yn de nacht kâns op froast. Paulusma ferwachtet dat it kâlde waar de kommende dagen noch oanhâldt.

"Fan tongersdei op freed wurdt it wat better, mei minder buien. Dan ha we even wat hegere temperatueren, op nei de 10 of 11 graden. Mar it is natuerlik beslist gjin simmer", sa seit Paulusma.