Kollum: "Omtzigtig"

Yn de Twadde Keamer wienen se yn 2013 ek grut fan fan Borgen. Neffens in soad Haagske Keamerleden sieten de skriuwers fan dizze searje net fier fan de wierheid ôf. Ek net sa frjemd, want de skriuwers hawwe harren ynspirearje litten troch ferhalen fan en oer politisy. Smaaklike blunders en yntrigearjende yntriges, dy't har liene foar in 'kijkcijferkanon'.

De misstap fan Ollongren kin sa in nije ôflevering fan Borgen wurde. Alle eleminten foar in goed ferhaal sitte der yn: ferrassing, fertinking en fansels ferried. En as klap op de fjoerpylk in firus dat de hiele wrâld yn syn besnijing hâldt. Ik sjoch it plot al hielendal foar my.

Stel dy efkes foar; bist fotograaf en stiest kalm in sigaretsje te smoken foar it Binnenhof as samar ynienen ien fan de ferkenners foar it nije kabinet nei bûten stoarmjen komt. Do pakst fuortendaliks dyn grauwe lens en klikst de iene nei de oare foto byelkoar. En dan ûntdekst dat der op ien fan dyn foto's dúdlik in mapke mei oantekeningen yn byld is. Bingo! Zoomst yn op it skermke fan dyn kamera en ja hear, dêr stiet in sintsje dat dyn libben op syn kop set: dyn skoop! Dyn trochbraak: 'Omtzigt, functie elders'.

As diggelfjoer giet it nijs troch Den Haach; der is lekt. Panyk fansels, want wat soe der bekend makke wêze? Wat soenen dy parasiten fan de parse te pakken krigen ha? En dan de bom: se witte dat wy Pieter Omtzigt wippe wolle. Spindokters fan alle kopstikken meitsje oeroeren. Oant djip yn 'e nacht wurdt der trochwurke. Hoe kinne wy ús hachje rêde? It is elk foar himsels.

No sa soe ik myn ôflevering sa sawat opbouwe. Fansels ha ik as famke yn Boelensleane gjin flau benul fan hoe't de hazzen dêr yn Den Haach rinne. Of better sein: hoe't de wespen dêr yn dat wespenêst fleane. Mar ien ding is wis. It sprekwurd 'Eerlijk duurt het langst' jildt net ast yn Den Haach politikus bist. Dat fernimt Pieter Omtzigt no wol. Ast as werker te bot prikst, soarget de keninginne der foar datst útranzjeerd wurdst. En dat dogge se tsjintwurdich yn Den Haach net iens mear 'omtzigtig'.