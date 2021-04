Trainer Hearrenfean nei ferlies tsjin Ajax: "Het gaat om scoren"

Yn de counter hie Hearrenfean goeie mominten. En de spilers ha it plan dat der wie, goed útfierd, seit Jansen. "Daar ben ik tevreden over."

Kut en klote

Doelpuntemakker Mitchell van Bergen miste letter in ien-op-ien-kâns. "Dat is gewoon klote. Ik ben blij met mijn goal, dat is goed voor mij. Maar als ik die tweede ook had gemaakt, stonden we er nu heel anders voor. Ik kon de wedstrijd beslissen, en dat doe ik niet. Dat is gewoon kut."