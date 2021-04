"Meitsje fan huldiging SC Cambuur in FieldLab-eksperimint"

Pool die syn útspraak yn it nijsfoarum fan it radioprogramma Buro de Vries. De kâns dat de Ljouwerter fuotballers keukenkampioen wurde, wurdt mei de wike grutter. Dan soene se promovearje fan de earste nei de earedifyzje. De foarige kear dat Cambuur dat die, wie yn 2013.

Sjoen it enthousiasme by de trouwe fans fan de klup, sil it dreech wurde in kamipoensfeest yn coronatiid te organisearen. Oardel meter ôfstân hâlde, en net te folle raze en sjonge, dat past net echt by de emoasjes dy't in kampioenskip losmeitsje sil, tinkt Pool.