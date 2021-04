Ljouwerter CDA-pommerant wol 'sake-kabinet' mei DSM-bestjoerder as premier

Yn in sake-kabinet dogge beropspolitisy in stapke tebek en wurde saakkundige bestjoerders op harren eigen gebiet nei foarren skood as minister. "Dat is ek demokratysk, want harren belied moat altyd noch sanksjonearre wurde troch de Twadde Keamer", seit Faber yn it nijsfoarum fan it radioprogramma Buro de Vries.

Nei de diskusje oer de posysje fan Mark Rutte en it ôfheakjen fan de ChristenUnie as koälysjepartij ûnder Rutte's lieding, is der in facuüm ûntstien. In flotte formaasje liket der dêrom no net yn te sitten.

"En dat wylst der fan wol alles regele wurde moat", sommet Faber op: "De lânbou, it ûnderwiis, de wenningbou, it earmoede-probleem en net ferjitten it klimaat!"