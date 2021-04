Doelman Stevens is in fraachteken by SC Cambuur

Dat syn training nei in pear ballen sjitte en in pear ballen fuortdûke wer klear wie, wie de ôfspraak neffens Stevens. "We gingen eventjes testen hoe het ging. Daarom ben ik maar heel even op het veld geweest." It ankel is it probleem fan Stevens, dêr hat er de measte lest fan. "Het doet nog wel pijn, maar ik denk dat morgen wel goed gaat komen. De enkel is nog wat dik, maar verder voelt het wel oké."

Moandeitemoarn sil de knoop troch hakt wurde oft Stevens spylje kin. Oars sil Pieter Bos syn ferfanger wêze. Stevens: "Ik ga alleen spelen als ik me echt goed voel, dat gaan we morgen testen. Als dat niet zo is, speel ik niet. Als dat wel zo is, speel ik morgen gewoon. Heel simpel."