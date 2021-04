Reiddompprojekt yn Alde Feanen is in sukses: fan fiif nei 25 spantsjes

"Ik soe fansels graach sizze wolle dat it troch ús projekt komt dat der no sa folle spantsjes yn de Alde Feanen sitte, mar dat kin ik net hurd meitsje, want wy witte net hoe folle spantsjes der wêze soene as wy neat dien hiene", seit Haye Folkertsma fan earrebarrestasjon It Eibertshiem yn Earnewâld. Dochs kin it hast net tafallich wêze dat de populaasje reiddompen yn it natuergebiet sa ferbettere is nei't it projekt úteinset is.

Stichting It Eibertshiem is oprjochte yn 1980 mei it doel om fûgelpopulaasjes yn stân te hâlden, benammen de earrebarre. Omdat de reiddomp krekt as de earrebarre in sompefûgel is, reagearre It Eibertshiem posityf doe't It Fryske Gea by har oankloppe mei it fersyk om it reiddompprojekt finansjeel te stypjen.

34.000 reidstekjes

Yn 2016, 2017 en 2018 is der yn totaal trije bunder wetterreid, sa'n 34.000 reidstekjes, oanplante yn de Alde Feanen. "Dat is mar in postsegel, mar it hat wol hiel wichtich west. It Fryske Gea kin dêrnei it wetterpeil ferheegje of ferleegje, krekt wat der op dat stuit nedich is, sadat it wetterreid him goed ûntwikkelje kin. En dat is wer hiel belangryk foar de reiddomp, want dat wetterreid is syn biotoop", leit Folkertsma út.