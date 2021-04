Omrop TIP: ONFK-wykein, de moaiste fanfaremuzyk op it Koperkanaal

Yn 1982 waard úteinset mei it Frysk Fanfare Festival, de foarrinner fan de ONFK, dy't yn 2010 it deiljocht seagen. Fan 1985 ôf oant en mei de dei fan hjoed is Omrop Fryslân belutsen by it fêstlizzen fan optredens fan fanfares út binnen- en bûtenlân.

De korpsen hiene dit jier fansels neat leaver dien as mei inoar muzyk meitsje, mar dat kin net fanwegen de beheinende coronamaatregels. En sels al hiene se yn april grien ljocht krigen, dan hie it noch altyd te koart dei west om dêrop taret te wêzen. "Der moat ek repetearre wurde. As dat yn febrewaris of maart al kinnen hie, dan hiene se der yn april noch net klear foar west", leit ONFK-bestjoerslid Andries de Haan út.

"We hâlde moed"

Dat de muzikanten net gearkomme kinne om mei harren dielde passy dwaande te wêzen, is dreech. "Je falle yn in gat", ferfolget De Haan. "Mar as we aanst wer begjinne, bin ik derfan oertsjûge dat we gau it entûsjasme wer fine kinne. We hâlde moed."