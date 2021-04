Frysk sjongfestival Liet wûn troch Mosken mei 'Leave Lieve'

Liet is in wedstriid foar it bêste liet dat nij skreaun is yn it Frysk of yn ien fan de Fryske streektalen.

Sjoerd van Kammen fan Mosken wie tige bliid mei de winst. "It is aktueel, it giet oer bern en âlders, en weromkomme nei in drege perioade by heit en mem thús."