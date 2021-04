Petysje tsjin gaswinning nei twa dagen al dik 1500 keer tekene

Lokale en regionale oerheden sprutsen har earder al út tsjin de plannen fan gaswinner Vermilion, mei in advys oan it ministearje fan Ekonomyske Saken. De fraksjes fan FNP, PvdA, GrienLinks, SP, Partij voor de Dieren, 50PLUS en D66 yn Provinsjale Steaten hoopje dat de ein yn sicht is foar gaswinning no't der in nij kabinet socht wurdt dat mooglik ek in duorsumer paad ynslaan wol.