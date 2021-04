LIVE: Een muzikale strijd in de finale van het Friese songfestival Liet

Liet is een wedstrijd voor het beste lied dat nieuw geschreven is in het Fries of één van de Friese streektalen.

De finalisten zijn Janneke de Boer, Fegebart, Douwe Dykstra, MOSKEN, Bokke en de Heidehippers, BANT, Volk!! en Sample Text. In het Leeuwarder poppodium Neushoorn strijden ze om de eerste plek. Voor het eert in 30 jaar is daar geen publiek bij.

Behalve de finalisten zijn er ook optredens van bekende artiesten, die in duo's zelfgeschreven Friestalige nummers voor het eerst uitvoeren. Dit jaar zijn het Iris Kroes & Wander Kars, ZEA & Dina, en Huub Prins & Bobby Choco.