Normaalwei wie it in drokte fan belang west, yn it tradysjonele iepeningswykein mei de Peaske, by it attraksjepark Duinen Zathe yn Appelskea. Mar troch it coronafirus is der no net ien. It is al it twadde jier op rige dat it firus it iepeningswykein bedjert.

RTV Drenthe seach yn it park, dêr't, behalve de manager, net ien te bekennen wie.