Wynjewâld iepenet proeftún om doarp enerzjyneutraal te meitsjen

De dei begûn mei in lûdswein op sinnestroom dy't troch it doarp ride. Om 11 oere wie der foar elkenien in gearkomste om ynformaasje te krijen oer it plan om Wynjewâld enerzjyneutraal te meitsjen. De offisjele iepening fan de proeftún is in grutte stap yn de goeie rjochting, fertelt foarsitter fan doarpskoöperaasje Wijnjewoude Energie Neutraal (WEN) Pieter de Kroon. "Hjoed is in einpunt en it is ek in begjinpunt. In einpunt fan it trajekt dat wy duorsum wurde wolle. En it begjin fan it ferwêzenlikjen fan ús dream."

Yn 2015 is WEN begûn mei de plannen foar in enerzjyneutraal doarp. Wynjewâld krijt in subsydzje fan 4,3 miljoen euro om dit te realisearjen. In grut part fan dat jild giet nei de ynwenners fan it doarp. Elk húshâlden krijt in sjek fan 2.000 euro om enerzjybesparjende maatregels te nimmen. De Kroon: "De ynwenners kinne de folgjende stap meitsje nei duorsumens. Dat kostet sinten en dat is noch net altyd rendabel. Dêrom binne wy hiel bliid mei dizze stimulearring." In folgjende stap kin wêze it pleatsen fan sinnepanielen of in bettere isolaasje.