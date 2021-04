Natascha Ausma yn twadde ronde útskeakele op Grand Slam Antalya

Ausma die it ferline wike better. Doe wûn se de Grand Slam yn it Geörgyske Tbilisi, yn de kategory oant 78 kilogram. Yn Antalya fersloech se earst de Kongolese Marie Branser, mar yn de twadde ronde kaam se tsjinoer de Japanske Shori Hamada te stean. Ausma moast nei twa minuten ôftikke.