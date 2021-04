SC Cambuur is wer in stap tichter by de earedifyzje. Troch in 3-0 oerwinning op FC Volendam belibben de Ljouwerters al in goeie freed, mar dêrneist lit de konkurrinsje ek stekken falle. De foarsprong op it tredde plak yn de earste difyzje is dêrtroch fergrutte nei njoggen punten. En dus wie it in grut feest yn de klaaikeamer fan Cambuur nei ôfrin fan it duel mei FC Volendam.