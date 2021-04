ChristenUnie wol net mei Rutte yn nij kabinet: "Hy is net de juste man"

Hast de helte fan de Twadde Keamer stipe in moasje fan wantrouwen tsjin Rutte. De folsleine Keamer, útsein Rutte syn eigen VVD, karde syn optreden yn de ferkenning ôf, om't hy net de wierheid spruts oer syn earste petear mei de âld-ferkenners. Ut it ferslach die bliken dat it dêryn wol deeglik oer CDA-Keamerlid Pieter Omtzigt gie, wat Rutte earst noch stellich ûntkende.

Te folle bard

"Rutte heeft gelogen", seit ChristenUnie-lieder Gert-Jan Segers dêroer yn in ynterview mei it Nederlands Dagblad. Dêrmei is der foar in lytse kristlike partij 'te folle bard' om noch in kear yn in kabinet te stappen dêr't Rutte diel fan útmakket. De krityk fan Seger rjochtet him spesifyk op de persoan Rutte, en net op de VVD sels. "Het gaat om Rutte als de toonaangevende beelddrager van de politieke cultuur van de afgelopen tien jaar."

"De manier wêrop't hy omgien is mei de tsjinmacht út de Twadde Keamer en mei Pieter Omtzigt, dy't op fantastyske wize syn Keamerlidmaatskip ynfolling jûn hat... Sa gean je net mei minsken om", seit partijfoarsitter Piet Adema. "It jout in byld fan dy kultuer wêryn't we 'efkes wat regelje' en de tsjindruk út de Keamer efkes fuortmassearje sadat we fierder kinne. Mar fan dy kultuer moatte wy ôf."

Nije politike kultuer

"Mark Rutte hat, sa't Segers ek al terjochte sei, enoarm fan betsjutting west foar Nederlân en hy docht it ek goed yn de coronakrisis. Mar wy moatte no echt nei in nije politike kultuer ta. As dat ûnder lieding fan dizze premier moat, dan dogge wy net mei", seit Adema. "Wy tinke net dat Rutte de byldrager wêze kin fan dy kultuer."