Boartersbyld fan keunstner Michel Dil werom yn Penjum

Op it keatsfjild fan Penjum wurdt hurd wurke om it byld dat út twa dielen bestiet op it fjild te krijen. Keunstner Michel Dil hat hast trije jier oan it nije byld wurke. It giet om in skip fan keunstmateriaal.

It skip stekt foar de helte út de grûn, symboal fan de striid tsjin it wetter en tagelyk de ôfhinklikheid fan de Penjumer mienskip fan de see. "It makket mei neat út hoe't de minsken it sjogge", seit Dil. "Neffens de ien komt it út it wetter en neffens de oar sinkt er."