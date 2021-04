Man om it libben kaam by bedriuwsûngelok yn Boalsert

De helptsjinsten rieden sneontemoarn manmachtich út foar it ynsidint by it bedriuw oan de Koopman Heeresweg. Ferskate plysje-ienheden, twa ambulânses, de brânwacht en in traumahelikopter waarden ynset.

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid ûndersiket it ynsidint. It is ûndúdlik wat der krekt bard is.