"Stroomprobleem kostet Hearrenfean ûndernimmers"

It kin net hurd genôch

Aardema krijt yn syn ferhaal byfal fan wethâlder Hedwich Rinkes. "It giet fansels wol om grutte trajekten dy't foar hiel Nederlân gean", seit Rinkes. "Dat realisearje wy ús ek goed, mar wy komme op foar ús bedriuwen en ús belangen." De gemeente is neffens de wethâlder mei Liander yn petear en wol dat it net allinnich by plannen bliuwt, mar dat der ek aksje op komt.

Rinkes: "Liander realisearret wat de needsaak is, dat wy út Nederlân wei sjoen in plattelânsregio binne, Mar wy binne wol in banemotor foar de takomst. Dat wolle wy bliuwe en dêr hawwe wy Liander by nedich. Sy sette no stappen yn it ferbetterjen fan it net, mar it kin net hurd genôch."