Omrop TIP: Fryslân DOK oer 'Jan Mesyntsje'

It libbenswurk fan Jan Klazes Elzinga is no yn Museum Martena yn Frjentsjer te bewûnderjen. Yn stilstân, want it kwetsbere meganyk spilet net mear. It hat yn syn suksesjierren folop spile, en yn de jierren santich fan de foarige iuw is it restaurearre en op 'e nij yn beweging brocht.