Fideodeiboek sikehûs Tjongerschans: "Ik merk de wurgens wol yn myn lichem"

In jier nei it begjin fan de coronakrisis yn Fryslân, is it wurk foar sikehûsmeiwurkers noch hieltyd dreech. Sy hawwe it bytiden swier. Yn syn fideodeiboek fertelt Elco Spoelstra fan sikehûs Tjongerschans hoe't hy dêr mei om giet en praat hy mei medysk psycholooch Neline Horjus, dy't ynset wurdt om it personiel te stypjen as dat nedich is.