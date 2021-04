SC Cambuur wint fan Volendam mei 0-3 en sjocht titel hieltyd tichterby kommen

Nei it skoft liet Volendam fuortendaalks sjen wat it doel fan de twadde helte wie: oanfalle. De klup waard gefaarlik út in stekbal, mar Cambuur-keeper Sonny Stevens sprong foar de bal. Hy rekke wol blessearre by de askje, mar stie nei in pear minuten al wer op. Cambuur reagearre mei in goeie kâns foar Mees Hoedemakers. De ûnmisbere skeakel op it middenfjild brúts goed troch en stie hielendal frij yn it 16-metergebiet, mar syn skot waard pakt troch Roggeveen. Cambuur hie ek mazzel, want in frije traap fan Volendammer Murkin kaam op de peal.

Breij man fan de wedstriid

Cambuur rekke net fan it stik en skoarde sels de tredde goal. Michael Breij makke syn twadde nei in blunder fan Volendam efteryn. Mühren krige de bal en lei breed op de middenfjilder fan de Ljouwerters. Breij bleau ien op ien mei de keeper rêstich. Volendam joech net op en besocht te skoaren, mar wie net suksesfol. In skot fan de ploech út it fiskersdoarp waard pakt troch Stevens. Sadwaande bleau it by 0-3 en wûn Cambuur op ôftekene wize.

Op nei de titel

Mei de winst op Volendam en de nederlaach fan De Graafschap, sjocht Cambuur de titel hieltyd tichterby kommen. Takom moandei komme de Ljouwerters alwer yn aksje. Se spylje dan om 14.30 oere thús tsjin Excelsior.