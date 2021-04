Scooterrider krijt twa wiken sel en wurkstraf foar trochriden nei ûngelok

De fertochte hat him letter by it plysjeburo meld, om't er him dochs skuldich fielde. Dêr joech hy ek ta dat hy gjin rydbewiis by him hie. De fertochte rûn yn proeftiid en hie noch in wike sel boppe de holle hingjen. De plysjerochter hat besletten dat hy dizze wike útsitte moat, plus noch in wike en in wurkstraf fan 80 oeren.