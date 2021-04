SC Hearrenfean-trainer Johnny Jansen wol stunte tsjin Ajax

Milan van Ewijk

As ferfanger hat Hearrenfean Milan van Ewijk op it each. De 20-jierrige fleugelferdediger stiet nei dit seizoen noch ien jier ûnder kontrakt by ADO Den Haag. Hearrenfean hat al in bod útbrocht, mar ADO is dêr net akkoart mei gien. Der is trouwens mear konkurrinsje, ek Fortuna Sittard en FC Twente hawwe Van Ewijk op 'e korrel. En der is belangstelling út Dútslân wei.

Fierder is Hearrenfean noch yn petear mei Lasse Schöne en reservedoelman Ariel Harush oer in langer ferbliuw. Ek hopet de klup Jan Paul van Hecke oer te heljen in jier langer te bliuwen. Mar dêrby is Hearrenfean ôfhinklik fan de Ingelske klup Brighton & Hove Albion FC. Van Hecke is dit seizoen hierd fan de nûmer 16 fan de Premier League.