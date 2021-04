Romke de Jong (D66) oer kwestje Rutte: "Je moatte ek mei-inoar troch"

D66 wol foarút sjen en perspektyf biede, seit De Jong. "Wy geane no fierder mei in ynformateur dy't wat fierder fan de polityk ôf stiet om it betrouwen fan de kiezer werom te winnen."

Ofrûne woansdei waard De Jong as parlemintariër ynstallearre. Hy krige fuortendaalks in swiere portefúlje: ekonomyske saken, ynnovaasje en dêrnjonken wurdt De Jong wurdfierder as it giet om de corona-stipepaketten.