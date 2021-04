200 oeren wurkstraf easke foar deadlik ûngelok by Warten

It iepenbier ministearje hat 200 oeren wurkstraf easke tsjin in 61-jierrige frachtweinsjauffeur fan De Westereen. Dy eask is fanwegen it feroarsaakjen fan in deadlik ûngelok by de Foanejachtbrêge by Warten yn 2019. De bestjoerder fan in bestelbuske, in 47-jierrige Boalserter, kaam by de frontale botsing om it libben.