Burgemeester wil dat Heerenveen meedoet aan sneltestproef Open Nederland

SC Heerenveen - PEC Zwolle zou op 24 april de eerste voetbalwedstrijd kunnen worden met 4.000 man publiek in het Abe Lenstrastadion. Directeur Cees Roozemond is enthousiast over het voorstel. "Voetbal is beleving en emotie. Daarbij hoort het publiek in het stadion. Dat perspectief is heel belangrijk voor ons." Roozemond ging ervanuit dat hij in eerste instantie louter thuispubliek kan toelaten. Dan wordt het nog lastig genoeg om te bepalen wie de wedstrijd wel en niet mogen bijwonen. "Daar moeten we nog even goed over nadenken."